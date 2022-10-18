ЗСУ зранку знищили російський Су-25 на Херсонщині
У Херсонській області у Бериславському районі зранку українські військові знищили російський штурмовик Су-25.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
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«Трохи позитиву. Свіжа новина, хвилин 15 тому на Херсонщині Повітряне командування «Південь» збило Су-25 рашистів. Мінус один ворожий літак», – зазначив він.
Також, за його словами, за ніч на південному напрямку було збито 6 дронів-камікадзе, ще один – збитий у зоні впливу Повітряного командування «Схід», ближче до Дніпра.
Там же було збито чотири крилаті ракети «Калібр».
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- 18.10.2022 10:36
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