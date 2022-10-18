При спробі дати хабара меру Дніпра Філатову затримано екснардепа Микитася
Екснардепу Максиму Микитасю оголошено про підозру у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова за 22 млн. євро.
Про це повідомили у НАБУ.
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За даними слідства, цього місяця Микитась запропонував меру Дніпра «неправомірну вигоду за укладання з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом».
«Лояльність» мера, як стверджує НАБУ, Микитась оцінив у 10% вартості проекту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проектом здійснюється на кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.
У НАБУ зазначили, що Микитася вже затримано, вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК України.
Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Філатова.
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- 18.10.2022 18:24
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