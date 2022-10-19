На Каховській ГЕС йде скидання води: Сальдо знову заявив про запланований підрив греблі

На Каховській ГЕС йде скидання води: Сальдо знову заявив про запланований підрив греблі

На Каховській ГЕС скидають воду

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо попередив про нібито "плановане" руйнування греблі Каховської ГЕС і заявив про початок скидання води.

Про загрозу затоплень після руйнування греблі Сальдо повідомив Telegram.

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“Існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв’язку з запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС та скидання води з каскаду електростанцій вище за Дніпром”, – заявив колаборант у вівторок, 18 жовтня.

У зв’язку з цим він оголосив про «організоване переміщення» цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського «муніципалітетів» на лівий берег Дніпра.

У середу, 19 жовтня, Сальдо повідомив, що на Каховській ГЕС йде скидання води.

За його словами, вже прораховано, що Херсон не підпаде під підтоплення, але є небезпека для приватних зон. Щоправда, на думку гауляйтера, вода не підніметься вище, ніж на 1-1,5 метра.

Раніше Сальдо повідомив, що воду з Каховського водосховища превентивно направляють до Північно-Кримського та Каховського каналів, щоб зменшити її скидання у Дніпро у разі пошкодження шлюзів Каховської ГЕС.

Як повідомляли Vlasti, росіяни проводять «евакуацію» жителів Херсона та, ймовірно, готуються обстрілювати місто з артилерії.

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  • 19.10.2022 12:20
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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