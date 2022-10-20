Росіяни намагаються наступати у Донецькій та Луганській областях
Українські захисники дають відсіч ворогу
Російські війська не залишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.
Також, за наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб.
Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства.
Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі.
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- 20.10.2022 07:27
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