Росіяни намагаються наступати у Донецькій та Луганській областях

Українські захисники дають відсіч ворогу

Російські війська не залишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

Також, за наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб.

Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства.

Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі.