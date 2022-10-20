День без електрики: українців закликали відключити енергоємні прилади
Українців попросили вимкнути зайве і не вмикати некритичне
По всій Україні 20 жовтня можуть проводитись почергові відключення електрики через дефіцит потужностей, тому українців закликали скоротити енергоспоживання.
Про це повідомив національний оператор «Укренерго».
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“20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 до 22:00. Де саме, коли — дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго)”, — сказано у повідомленні.
Там зазначили, що відключення будуть почергові і не перевищать чотирьох годин.
Причиною таких заходів називається дефіцит потужностей енергосистеми через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури.
В “Укренерго” попросили українців зарядити телефони, підготувати ліхтарики та батареї до них, запас води та теплі ковдри.
Закликав обмежити споживання електрики 20 жовтня і президент Володимир Зеленський.
«Обмежуйте споживання електрики тієї техніки, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим. Тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими», – сказав він у вечірньому зверненні.
Про запровадження жорсткої економії електрики повідомили керівники низки регіонів.
Зокрема, у Київській області громадян закликали максимально обмежити споживання енергії з 07:00 ранку та до 23:00 вечора.
Пропонується вимкнути навіть холодильник та не користуватися ним весь день.
До «тотальної» та «жорсткої» економії енергії протягом усього дня закликав і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Наразі кожна включена пральна машинка може призвести до аварійних відключень», – повідомив він.
Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що у місті сьогодні на маршрути не вийде весь міський електротранспорт.
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- 20.10.2022 08:06
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