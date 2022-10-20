День без електрики: українців закликали відключити енергоємні прилади

День без електрики: українців закликали відключити енергоємні прилади

Українців попросили вимкнути зайве і не вмикати некритичне

По всій Україні 20 жовтня можуть проводитись почергові відключення електрики через дефіцит потужностей, тому українців закликали скоротити енергоспоживання.

Про це повідомив національний оператор «Укренерго».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 до 22:00. Де саме, коли — дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго)”, — сказано у повідомленні.

Там зазначили, що відключення будуть почергові і не перевищать чотирьох годин.

Причиною таких заходів називається дефіцит потужностей енергосистеми через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

В “Укренерго” попросили українців зарядити телефони, підготувати ліхтарики та батареї до них, запас води та теплі ковдри.

Закликав обмежити споживання електрики 20 жовтня і президент Володимир Зеленський.

«Обмежуйте споживання електрики тієї техніки, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим. Тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими», – сказав він у вечірньому зверненні.

Про запровадження жорсткої економії електрики повідомили керівники низки регіонів.

Зокрема, у Київській області громадян закликали максимально обмежити споживання енергії з 07:00 ранку та до 23:00 вечора.

Пропонується вимкнути навіть холодильник та не користуватися ним весь день.

До «тотальної» та «жорсткої» економії енергії протягом усього дня закликав і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Наразі кожна включена пральна машинка може призвести до аварійних відключень», – повідомив він.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що у місті сьогодні на маршрути не вийде весь міський електротранспорт.

Українців попросили економити електрику

Українців попросили економити електрику

  • 20
  • 20.10.2022 08:06
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
08:06
День без електрики: українців закликали відключити енергоємні прилади
Україна
07:27
Росіяни намагаються наступати у Донецькій та Луганській областях
Світ
15:27
Що означає і чим загрожує введений Путіним військовий стан
Світ
14:59
Путін оголосив військовий стан на окупованих територіях
Україна
14:31
Окупанти тікають з Херсону: що там відбувається
Світ
13:44
Ізраїль не постачатиме Україні зброю
Україна
12:20
На Каховській ГЕС йде скидання води: Сальдо знову заявив про запланований підрив греблі
Україна
12:00
Росіяни готуються обстрілювати Херсон із артилерії
Світ
11:38
Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
Світ
11:10
Путін хоче розпочати наступ ще на двох напрямках
Світ
10:45
У Росії школярів змушують ходити на похорон загиблих в Україні військових
Світ
10:33
У Бєлгороді прильот по об'єкту інфраструктури: перед вибухом працювала ППО
Світ
10:09
ТОП 5 лучших торцовочных пил для домашней мастерской - Рейтинг 2022
Світ
09:21
Російські командири заробляють на відправці військових у тил: тариф подобовий
Україна
08:45
У Севастополі біля аеродрому Бельбек збили безпілотника

Головне

Світ
14:59
Путін оголосив військовий стан на окупованих територіях
Світ
13:44
Ізраїль не постачатиме Україні зброю
Україна
12:00
Росіяни готуються обстрілювати Херсон із артилерії
Світ
11:10
Путін хоче розпочати наступ ще на двох напрямках
Україна
08:11
На Миколаївщині за ніч знищено 12 дронів-камікадзе
Україна
07:40
Стремоусов анонсував наступ ЗСУ на Херсон і закликав тікати на лівий берег
Світ
19:02
НАТО поставить Україні засоби боротьби з безпілотниками найближчими днями
Україна
18:24
При спробі дати хабара меру Дніпра Філатову затримано екснардепа Микитася
Світ
16:10
Україна готова розірвати дипломатичні відносини з Іраном
Україна
15:58
Троє людей загинуло в результаті сьогоднішнього удару по Києву
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
День без електрики: українців закликали відключити енергоємні прилади
Україна
20.10.2022 08:06
ТОР
Росіяни намагаються наступати у Донецькій та Луганській областях
Україна
20.10.2022 07:27
ТОР
Що означає і чим загрожує введений Путіним військовий стан
Світ
19.10.2022 15:27

Популярне

ТОР
У Бєлгороді прильот по об’єкту інфраструктури: перед вибухом працювала ППО
19.10.2022 10:33
ТОР
Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
19.10.2022 11:38
ТОР
У Дніпрі пролунали вибухи: над містом величезний стовп диму
18.10.2022 08:28

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"