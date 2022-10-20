Загроза наступу з Білорусі зростає: ціллю буде не Київ
Росія перекидає до Білорусі військову техніку
Ризики нового наступу окупантів на Україну з териорії Білорусі зростають, але головною ціллю буде не Київ.
Про це на брифінгу повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
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За його словами, Генштаб постійно відстежує ситуацію, а Сили оборони забезпечують надійне прикриття державного кордону України та міста Київ з північного напрямку.
“У разі прийняття противником рішення щодо відкриття так званого другого фронту, а саме — ведення наступальних дій з республіки Білорусь, ми будемо готові до адекватної відповіді», — заявив Громов.
Він додав, що на території Білорусі Росія розгортає авіаційні підрозділи, інші роди військ на відповідних аеродромах та обʼєктах військової інфраструктури. Також у Білорусі триває прихована мобілізація, а з її території продовжують летіти ракети по Україні.
Однак у Генштабі вважають, що у разі наступу головною ціллю буде не Київ.
«Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн партнерів», — зазначив Громов.
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- 20.10.2022 16:35
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