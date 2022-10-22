В Білорусі почастішали конфлікти між місцевими та російськими військовими
Між російськими та білоруськими військовими, які розміщуються на території Білорусі, відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Там зазначили, що виною конфліктів стає зухвале ставлення росіян до білорусів.
В Генштабі додали, що триває розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та республіки Білорусь.
Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в білоруському повітряному просторі.
Як повідомляли Vlasti, міноборони Великобританії вважає, що спільна російсько-білоруська група військ, що розташована на території Білорусі, навряд чи відповідає заявленій кількості.
- 0
- 22.10.2022 08:46
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: