В Білорусі почастішали конфлікти між місцевими та російськими військовими

Між російськими та білоруськими військовими, які розміщуються на території Білорусі, відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там зазначили, що виною конфліктів стає зухвале ставлення росіян до білорусів.

В Генштабі додали, що триває розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та республіки Білорусь.

Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в білоруському повітряному просторі.

Як повідомляли Vlasti, міноборони Великобританії вважає, що спільна російсько-білоруська група військ, що розташована на території Білорусі, навряд чи відповідає заявленій кількості.