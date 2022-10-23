У російській Пермі пролунав вибух на пороховому заводі: подробиці

Минулого разу вибух на заводі в Пермі ставя 1 травня цього року

На пороховому заводі в Кіровському районі Пермі стався вибух, після якого спалахнула пожежа.

Про це у суботу 22 жовтня повідомили місцеві Telegram-канали. Підприємство працювало у три зміни на потреби війни в Україні.

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Пожежники, які прибули на місце НП, локалізували вогонь на площі 20 квадратних метрів.

Одразу повідомили, що рятувальники знайшли під завалами тіла двох працівників.

Сьогодні вранці прикамський «АіФ» уточнив, що кількість загиблих на пороховому заводі збільшилася до трьох.

Пишуть, що під завалами можуть бути ще тіла людей.

Подібні трагедії на заводі трапляються регулярно. Востаннє пермський пороховий вибухав 1 травня цього року. Тоді загинули три співробітниці підприємства. Дочка однієї з них зараз й досі вимагає компенсації.

Цікаво, що за кілька днів в соцмережі з’явилося фото хмари диму на правій стороні Ками в районі порохового заводу. На підприємстві тоді пояснили, що надзвичайних подій не було, просто відбулися планові випробування спецвиробів.

ФКП «Пермський пороховий завод» – одне з основних підприємств оборонно-промислового комплексу Прикам’я. Випускає заряди до реактивних систем залпового вогню, комплексів ППО, заряди двигунів для авіаракет, стартово-розгінні системи крилатих ракет, сферичні порохи для стрілецької зброї.

Як повідомляли Vlasti, у Пермі увечері 1 травня сталася велика пожежа на місцевому пороховому заводі, де виготовляють заряди до реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч» та комплексів ППО.