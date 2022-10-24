Росія продовжила лякати світ ядерним ударом, який нібито готує Україна

Гаресимов зателефонував британському колезі

Начальник генерального штабу російської армії Валерій Герасимов зателефонував начальнику Штабу оборони Великобританії адміралу Тоні Радакіну, щоб повідомити про нібито підготовку Україною ядерного удару “брудною бомбою”.

Про це повідомило пропагандистське агентство РИА Новости.

Згодом стало відомо, що Герасимов провів телефонну розмову ще й з головою комітету начальників штабів США Марком Міллі – також на тему «брудної бомби». Вочевидь на черзі Франція і Туреччина.

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Нагадаємо, практично одночасно головні російські ЗМІ і безліч другорядних почали розповсюджувати новину про “теракт”, що нібито готується в Україні, із застосуванням “брудної” бомби.

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував своєму колезі із Франції Себастьяну Лекорну, голові оборонного відомства Туреччини Хулусу Акару, а також міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу, яким висловив «своє занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням».

Після телефонних дзвінків Шойгу своїм колегам Великобританія, США та Франція випустили спільну заяву.