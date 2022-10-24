У Курській області Росії головам райцентрів наказали рити окопи

У Курській області Росії головам райцентрів наказали рити окопи

Від "Київ за три дні" до окопів в Курську

Голова комітету регіональної безпеки Курської області Михайло Горбунов закликала голів районних центрів будувати укриття на випадок обстрілу.

Про це повідомила Медуза.

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“Щодо територій, де люди відвідують ФАПи, пошту, банки, магазини, у них немає там підвальних приміщень. Поруч мають бути обладнані укриття. Елементарне укриття – це викопаний окоп. Облаштуйте їх”, – заявив він.

Горбунов пообіцяв вислати місцевим чиновникам зразки та фотографії, додавши, що зробити укриття нескладно: на дно окопа треба покласти піддони, облаштувати стінки, обкласти мішками.

Також голова комітету прозвітував про проведення робіт з очищення «заглиблених приміщень підземного простору».

За його словами, у підвалах та подібних приміщеннях Курської області може сховатися до півтора мільйона людей.

Крім цього, губернатор Роман Старовойт повідомив про посилення контролю на основних магістралях та у прикордонних районах області, а також у місті Курчатів, де розташована Курська атомна електростанція.

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  • 24.10.2022 19:37
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