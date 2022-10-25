Росіяни облаштовують оборону на лівому березі Дніпра та продовжують грабувати Херсон

Окупанти облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області та продовжують евакуацію з Херсону.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, в районі населеного пункту Горностаївка, інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

Також тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона.

З правобережної частини міста, в населені пункти Генічеськ та Скадовськ, вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання інтернет-провайдерів.

Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал.

Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах.

В місті зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства.