У Раді безпеки РФ заявили про необхідність “десатанізації” України

У Раді безпеки РФ заявили про необхідність “десатанізації” України

Росія вигадала нову ціль війни в Україні

Помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов заявив, що Україна нібито перетворилася з держави на тоталітарну гіперсекту і необхідно провести її “десатанізацію”.

Нову мету «спецоперації» помічник Дмитра Медведєва озвучив в інтерв’ю газеті «Аргументи та факти».

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«Вважаю, що з продовженням “спеціальної військової операції” стає дедалі більш нагальним проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її «повної дешайтанізації», – сказав він.

За словами чиновника, одним із завдань, які нібито Вашингтон поставив перед «виконавцями в українській владі» було переформатувати уми громадян, «змусити їх відмовитися від багатовікових традицій, заборонити справжні цінності, які несуть православна віра, іслам та іудаїзм».

З цією метою нібито використовувалися мережеві маніпуляції та психотехнології.

Також Попов уточнив, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок йде на сотні».

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  • 25.10.2022 18:12
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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