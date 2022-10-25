У Раді безпеки РФ заявили про необхідність “десатанізації” України

Росія вигадала нову ціль війни в Україні

Помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов заявив, що Україна нібито перетворилася з держави на тоталітарну гіперсекту і необхідно провести її “десатанізацію”.

Нову мету «спецоперації» помічник Дмитра Медведєва озвучив в інтерв’ю газеті «Аргументи та факти».

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«Вважаю, що з продовженням “спеціальної військової операції” стає дедалі більш нагальним проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її «повної дешайтанізації», – сказав він.

За словами чиновника, одним із завдань, які нібито Вашингтон поставив перед «виконавцями в українській владі» було переформатувати уми громадян, «змусити їх відмовитися від багатовікових традицій, заборонити справжні цінності, які несуть православна віра, іслам та іудаїзм».

З цією метою нібито використовувалися мережеві маніпуляції та психотехнології.

Також Попов уточнив, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок йде на сотні».