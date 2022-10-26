Два комплекси ППО NASAMS вже встановлюються в Україні

Два комплекси ППО NASAMS вже встановлюються в Україні

Найближчим часом комплекси NASAMS будут розгорнуті в Україні

Компанія Raytheon Technologies поставила дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS уряду Сполучених Штатів, зараз вони вже встановлюються в Україні.

Про це повідомило Defense News із посиланням на виконавчого директора Raytheon Technologies Грега Хейса.

«Ми щойно поставили дві системи NASAMS. …Дві з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вони встановлюються в Україні», – сказав Хейс.

За його словами, це система ППО малої дальності, і вона може збити все в небі – від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів.

Зброя норвезької розробки забезпечить захист від російських атак ракетами і безпілотниками, яких зазнала громадська інфраструктура України протягом останніх двох тижнів.

США пообіцяли поставити два комплекси NASAMS протягом кількох тижнів і ще шість протягом тривалішого періоду часу.

Представники Пентагону заявили, що перші NASAMS можна було швидко придбати, тому що основна частина систем вже була вироблена.

  • 50
  • 26.10.2022 07:40
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
07:40
Два комплекси ППО NASAMS вже встановлюються в Україні
Світ
18:34
Індія відмовиляється від російської нафти: закупівлі припинили два найбільші НПЗ
Світ
18:12
У Раді безпеки РФ заявили про необхідність “десатанізації” України
Світ
16:25
У російському Волгограді пролунав вибух на заводі: є загиблий та поранені
Україна
16:07
Нардеп Гунько через суд хоче вкрасти у держави соняшник
Україна
15:59
Штайнмаєру в Україні довелося більше години ховатися у бомбосховищі
Україна
15:24
Верещук закликала українців за кордоном не повертатися додому на зиму
Україна
15:02
Волонтери та прокурор Микола Ульмер передали військовим на передову необхідне обладнання, речі та продовольство
Світ
13:22
Через побоювання українських ракет у деяких районах Москви глушать GSM-сигнал: таксисти в шоці
Світ
12:58
Зеленський закликав створити фінансовий “Рамштайн”: Шмигаль пояснив, як він працюватиме
Україна
12:11
Київські правоохоронці влаштували “маски-шоу” в офісі запорізького адвоката Гришина: він назвав це помстою мародерів
Світ
11:12
США можуть надати Україні системи ППО Hawk: що це таке
Україна
10:53
Богуслаєва можуть обміняти на полонених українців
Україна
09:28
В Мелітополі пролунав потужний вибух біля відділення ФСБ та штабу колаборантів
Світ
09:02
В Брянській області підірвали залізничну колію, якою перекидали війська до Білорусі

Головне

Світ
07:40
Два комплекси ППО NASAMS вже встановлюються в Україні
Україна
15:24
Верещук закликала українців за кордоном не повертатися додому на зиму
Світ
12:58
Зеленський закликав створити фінансовий “Рамштайн”: Шмигаль пояснив, як він працюватиме
Україна
12:11
Київські правоохоронці влаштували “маски-шоу” в офісі запорізького адвоката Гришина: він назвав це помстою мародерів
Україна
09:28
В Мелітополі пролунав потужний вибух біля відділення ФСБ та штабу колаборантів
Світ
07:47
Президент Німеччини Штайнмаєр зранку раптом приїхав до Києва
Світ
17:11
Ріші Сунак стане наймолодшим прем’єром Великобританії за більш ніж 200 років
Україна
16:52
За пiвгодини на Херсонщині збили два ворожих вертольоти Ка-52
Світ
08:43
США, Великобританія та Франція відреагували на попередження Шойгу про «брудну бомбу»
Світ
08:12
Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем’єра Великобританії: Сунак оцінив
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Два комплекси ППО NASAMS вже встановлюються в Україні
Світ
26.10.2022 07:40
ТОР
Індія відмовиляється від російської нафти: закупівлі припинили два найбільші НПЗ
Світ
25.10.2022 18:34
ТОР
У Раді безпеки РФ заявили про необхідність “десатанізації” України
Світ
25.10.2022 18:12

Популярне

ТОР
У російському Волгограді пролунав вибух на заводі: є загиблий та поранені
25.10.2022 16:25
ТОР
У Курській області Росії головам райцентрів наказали рити окопи
24.10.2022 19:37
ТОР
Штайнмаєру в Україні довелося більше години ховатися у бомбосховищі
25.10.2022 15:59

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com