Два комплекси ППО NASAMS вже встановлюються в Україні

Найближчим часом комплекси NASAMS будут розгорнуті в Україні

Компанія Raytheon Technologies поставила дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS уряду Сполучених Штатів, зараз вони вже встановлюються в Україні.

Про це повідомило Defense News із посиланням на виконавчого директора Raytheon Technologies Грега Хейса.

«Ми щойно поставили дві системи NASAMS. …Дві з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вони встановлюються в Україні», – сказав Хейс.

За його словами, це система ППО малої дальності, і вона може збити все в небі – від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів.

Зброя норвезької розробки забезпечить захист від російських атак ракетами і безпілотниками, яких зазнала громадська інфраструктура України протягом останніх двох тижнів.

США пообіцяли поставити два комплекси NASAMS протягом кількох тижнів і ще шість протягом тривалішого періоду часу.

Представники Пентагону заявили, що перші NASAMS можна було швидко придбати, тому що основна частина систем вже була вироблена.