Підриви залізниць все більше турбуватимуть окупантів – британська розвідка
Партизани все частіше підривають залізничні колії
Вибуховий пристрій 24 жовтня пошкодив залізницю в районі села Новозибкове, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону - головний залізничний зв'язок між Росією та півднем Білорусі.
Про наростаючі проблеми Росії у зв’язку з підривами залізниць розповіли в Міноборони Великобританії.
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Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група «Зупиніть вагони». Це щонайменше шостий із червня випадок саботажу на російських залізницях, про який заявляють у групі.
Британці також уточнили, що такі інциденти трапляються і на території Білорусі.
Для перекидання військ в Україну російська армія в основному покладається на залізничний транспорт, але влада не може забезпечити безпеку доріг, протяжність яких становить понад 33 тисячі кілометрів і які в основному проходять через малонаселену місцевість.
«Успішна діяльність таких порівняно невеликих, але ефективних антивоєнних груп, які вдаються до фізичного саботажу, повинна викликати все більше занепокоєння у російського керівництва», – зазначили у звіті.
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- 26.10.2022 10:39
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