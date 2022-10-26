Підриви залізниць все більше турбуватимуть окупантів – британська розвідка

Партизани все частіше підривають залізничні колії

Вибуховий пристрій 24 жовтня пошкодив залізницю в районі села Новозибкове, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону - головний залізничний зв'язок між Росією та півднем Білорусі.

Про наростаючі проблеми Росії у зв’язку з підривами залізниць розповіли в Міноборони Великобританії.

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Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група «Зупиніть вагони». Це щонайменше шостий із червня випадок саботажу на російських залізницях, про який заявляють у групі.

Британці також уточнили, що такі інциденти трапляються і на території Білорусі.

Для перекидання військ в Україну російська армія в основному покладається на залізничний транспорт, але влада не може забезпечити безпеку доріг, протяжність яких становить понад 33 тисячі кілометрів і які в основному проходять через малонаселену місцевість.

«Успішна діяльність таких порівняно невеликих, але ефективних антивоєнних груп, які вдаються до фізичного саботажу, повинна викликати все більше занепокоєння у російського керівництва», – зазначили у звіті.