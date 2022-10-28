В США на будинок Ненсі Пелосі скоєно напад: постраждав її чоловік

В США на будинок Ненсі Пелосі скоєно напад: постраждав її чоловік

При нападі постраждав чоловік Пелосі, самої політикині вдома не було

На будинок спікера палати представників конгресу США Ненсі Пелосі скоєно напад.

Про це повідомляє Reuters.

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Уточнюється, що її чоловік Пол Пелосі зазнав жорстокого нападу після того, як невідомий проник у їхній будинок.

«Нападник перебуває під вартою, мотиви нападу розслідуються», – сказано в заяві офісу політика.

Потерпілого доставлено до лікарні, де йому надається медична допомога. Очікується, що незабаром він повністю видужає.

Також відомо, що Ненсі Пелосі не було вдома в цей час.

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  • 28.10.2022 16:27
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