Окупанти на Херсонщині рубають ліс на лівому березі і будують ешелоновану лінію оборони

Окупанти на Херсонщині рубають ліс на лівому березі і будують ешелоновану лінію оборони

Росіяни строять бліндажі на лівому березі Дніпра

На Херсонщині вздовж лівого берега Дніпра окупанти почали масово вирубувати ліси для будівництва бліндажів ешелонованої лінії оборони.

Про це розповів військовий експерт групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

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За його словами, бліндажі зводять за такою технологією: півметрової товщини шар бетону, прошарок колод та знову шар бетону.

Судячи з проведених робіт, перша лінія оборони загарбників проходитиме берегом Дніпра, друга вглиб лівобережжя на глибину від 20 до 40 км.

“Власне, дурні і справді вважають, що ЗСУ форсуватимуть Дніпро, щоб звільнити лівобережжя. Що ж…”, – наголосив Коваленко.

На його думку, все, що відбувається на лівому березі, вкотре підтверджує те, що росіяни змирилися зі втратою позицій на правому березі.

«З іншого боку, ті роботи, які вони зараз ведуть, так само зайвий раз підтверджує, що з тактикою у них все дуже погано», – резюмував експерт.

Як повідомляли Vlasti, російські війська продовжували готуватися до оборони як на західному, так і на східному берегах Дніпра на Херсонщині.

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  • 29.10.2022 10:24
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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