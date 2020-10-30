У Херсоні окупанти розмістилися у тюрмі: зеків вивезли з міста

У херсонській колонії оселилися окупанти

Під час проведення заходів так званої “евакуації” з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

Крім того відомо, що у населених пунктах поблизу Херсону ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні “росгвардійців”.

В Генштабі також додали, що на території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

Як повідомляли Vlasti, у виправній колонії № 90 в місті Херсон були проведені так звані бесіди ув’язнених з представниками ФСБ Росії. За їхніми результатами було завербовано більшість злочинців.