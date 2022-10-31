Путін готується не до ядерного удару, а до тривалої звичайної війни: на що він розраховує

Путін готується не до ядерного удару, а до тривалої звичайної війни: на що він розраховує

Путін розраховує на довгу війну і холодну зиму

Президент РФ Володимир Путін, судячи з деяких обставин, готується до довгої кампанії звичайними засобами, утримання нинішніх окупованих територій та спроб завоювати нові, а не різкої ескалації із застосуванням ядерної зброї.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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На їхню думку, на це вказує, зокрема, проведена Путіним «часткова мобілізація».

«Він заплатив за цю мобілізацію дуже високу внутрішньополітичну ціну у вигляді втечі сотень тисяч росіян в інші країни, безпрецедентних протестів і так само безпрецедентної критики дій російської влади. Платити цю ціну мало сенс, якщо Путін має намір продовжувати війну і розуміє, що в Україну потрібно негайно відправити підкріплення, щоб утримати позиції до того, як настане новий призов та розгорне ситуацію на його користь», – сказано у зведенні Інституту.

Путін розраховує, що нині мобілізовані резервісти утримають позиції в Україні до закінчення весняного бездоріжжя, а на той час пройдуть початкову підготовку довжиною в чотири-шість місяців срочники призову, що починається зараз – і їх можна буде відправити на війну, в нові наступи.

Водночас, як вважає ISW, Путіну мріється, що холодна зима і дефіцит палива змусять якісь із європейських країн скоротити допомогу Україні та стати поступливішими у відносинах з Росією.

В ISW підкреслили, що йдеться про передбачуваний хід думок російського вождя, а не про те, як насправді можуть вплинути мобілізовані та срочники на перебіг війни.

Американські аналітики нагадали, що близько третини резервістів (за словами Путіна) вже прибули в Україну, але істотних змін це не принесло. Прибуття швидко підготовлених срочників теж навряд чи призведе до перелому.

«Але Путін, схоже, не хоче визнавати ці факти і навпаки, сподівається, що зібрані такою несподіваною ціною резерви по-справжньому змінять ситуацію», – резюмували у зведенні ISW.

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  • 31.10.2022 06:39
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