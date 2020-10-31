Окупанти вивозять з Херсонщини стільникові вишки та готують евакуацію військових
Окупанти вивозять з Херсонщини вишки стільникового зв’язку
На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Там також зазначили, що триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки противника з правобережної частини Херсонської області.
Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж.
Дві з них, днями, успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту.
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- 31.10.2022 07:18
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