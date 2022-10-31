Вранці Росія масовано атакувала ракетами Україну

Вранці Росія масовано атакувала ракетами Україну
Починаючи з 07:00, в Україні повітряну тривогу поступово оголосили у всіх областях, окрім тимчасового окупованого Криму.

Голова Чернігівської ОВ В’ячеслав Чаус повідомив, що є інформація про масовий пуск ракет і з півдня, і зі сходу.

Глава Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив про проліт ракет на північний захід від Миколаєва.

Також повідомлялося, що в Одеській та Полтавській областях працювали системи ППО.

Пізніше повідомили про збиття ракети на Кіровоградщині та Вінниччині.

Також повідомили про збиття ракети в Київській області.

Повідомляють, що також ППО успішно працювала і на Дніпропетровщині.

Близько 08:00 пролунали вибухи в Харкові. Місцеві мешканці повідомили, що після цього в деяких районах зникла електрика.

Глава ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ворог завдав ударів по Харкову. Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив два прильоти по об’єкту критичної інфраструктури.

Серія вибухів пролунала в Запоріжжі, місцеві мешканці повідомили про стовп диму, що здіймається в небо.

Ранок понеділка в Україні виглядав так

Ранок понеділка в Україні виглядав так

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  • 31.10.2022 07:50
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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