Вранці Росія масовано атакувала ракетами Україну
Починаючи з 07:00, в Україні повітряну тривогу поступово оголосили у всіх областях, окрім тимчасового окупованого Криму.
Голова Чернігівської ОВ В’ячеслав Чаус повідомив, що є інформація про масовий пуск ракет і з півдня, і зі сходу.
Глава Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив про проліт ракет на північний захід від Миколаєва.
Також повідомлялося, що в Одеській та Полтавській областях працювали системи ППО.
Пізніше повідомили про збиття ракети на Кіровоградщині та Вінниччині.
Також повідомили про збиття ракети в Київській області.
Повідомляють, що також ППО успішно працювала і на Дніпропетровщині.
Близько 08:00 пролунали вибухи в Харкові. Місцеві мешканці повідомили, що після цього в деяких районах зникла електрика.
Глава ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ворог завдав ударів по Харкову. Згодом мер міста Ігор Терехов підтвердив два прильоти по об’єкту критичної інфраструктури.
Серія вибухів пролунала в Запоріжжі, місцеві мешканці повідомили про стовп диму, що здіймається в небо.
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- 31.10.2022 07:50
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