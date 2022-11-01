У Волновасі ЗСУ підірвали готель з кадирівцями

В готелі на трасі жили кадирівці

Біля міста Волноваха на трасі Маріуполь-Донецьк було підірвано готель “Ахтамар”, в якому мешкали кадирівці.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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“Наші джерела кажуть, що було влучання готель “Ахтамар” по трасі Маріуполь-Донецьк, де розташувалися кадирівці, та знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки”, – написав він в Telegram.

Також Андрющенко уточнив, що дорога Маріуполь – Донецьк використовується для перевезено військової техники щодня. Як з Росії через Новоазовськ-Маріуполь, так і з Кримського напрямку.