У Волновасі ЗСУ підірвали готель з кадирівцями
В готелі на трасі жили кадирівці
Біля міста Волноваха на трасі Маріуполь-Донецьк було підірвано готель “Ахтамар”, в якому мешкали кадирівці.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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“Наші джерела кажуть, що було влучання готель “Ахтамар” по трасі Маріуполь-Донецьк, де розташувалися кадирівці, та знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки”, – написав він в Telegram.
Також Андрющенко уточнив, що дорога Маріуполь – Донецьк використовується для перевезено військової техники щодня. Як з Росії через Новоазовськ-Маріуполь, так і з Кримського напрямку.
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- 01.11.2022 12:21
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