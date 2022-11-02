Судить нельзя помиловать: украинские суда «плавали» на заработки в РФ. Где поставит запятую правосудие?

Очередная пощечина экономике Украины в сложное для страны время прилетела со стороны моря. Речь об украинских судовладельцах.

Очередная пощечина экономике Украины в сложное для страны время прилетела со стороны моря. Речь об украинских судовладельцах. Портал «Украинский институт будущего» опубликовал поименные данные отечественных судов, которые «плавали» в страну оккупанта. Многие из них на регулярной основе! В исследовании сказано, что 75 судов, принадлежащих 41 украинской компании, хотя бы раз заходили в порты РФ с начала полномасштабного вторжения. Всего суда указанных компаний заходили в порты страны-агрессора 675 раз.

Топовыми портами в РФ для украинских судов оказались: Азов, Новороссия, Ростов-на-Дону, Владивосток, Кавказ, Астрахань, Находка, Волгодонск, Волгоград. Туда украинские танкеры заходили чаще всего. Это беспрецедентный случай с начала войны, поскольку украинская власть всячески пытается оборвать любые экономические связи с РФ. Кабинет Министров Украины утвердил полное эмбарго на торговлю с Россией. Однако, механизмы теневого заработка с оккупантами все еще интересуют отдельных чиновник. В министерстве инфраструктуры эту пуповину не перережут, пока на посту находится замминистра инфраструктуры Юрий Васьков, бывший председатель АМПУ. Его стабильные скачки по VIP-должностям госслужащего дают понять, что коррупционные сети окутали всю морскую отрасль и пустили корни в инфраструктуру. Когда украинские суда покидают акваторию подконтрольных территориальных вод, АМПУ делает вид, что ничего не видит и ей попросту все равно, куда направляются танкеры. Торговлю на крови, организованную Васьковым, власть пытается не замечать. Махинации на «зерновом коридоре», уголовные производства по преступной деятельности компаний чиновника «Одемара», многочисленные проекты по отмыванию средств в Одесском порту – все это лишь малая часть коррупционной биографии Васькова. Пока международные партнеры ужимают собственных граждан, чтобы поддержать Украину, чиновники-коллаборанты зарабатывают с помощью агрессора и неплохо себя чувствуют.

Суда партнеров Васькова из российского «Трансшипа» систематически ангажируют украинских моряков в рейсы. А Васьков, тем временем получает двойную прибыль, как с моряков, так и с фермеров и зернотрейдеров. Месяц назад в портах Украинского Дунайского пароходства были показательные задержания и обыски подельников Васькова мелкой руки. Но ситуацию это не изменило.

Морская отрасль переживает не лучшие времена. Но все, что могут делать украинские чиновники – это хотя бы не усугублять и без того затяжной кризис. Из-за таких, как Васьков, в стране никогда не сформируется понятие «независимый флот». Работа с оккупантом – это еще плюс один нож в спину всем тем, кто на передовой рискует жизнью за свободу Украины.