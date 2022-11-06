У Києві обговорюємо найгірші сценарії, – Кличко

Кличко попередив про можливість "найгірших сценаріїв" у Києві"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві обговорюють "найгірші сценарії" щодо енергетики та опалювального сезону.

Про можливі варіанти розвитку ситуації з електрикою та теплом у столиці Кличко розповів в ефірі національного телемарафону.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Ми відверто обговорюємо різні сценарії та навіть найгірші сценарії, до якого потрібно бути готовими. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб такого сценарію не було», – сказав він.

При цьому Кличко уточнив, що не може гарантувати на 100%, що цього не станеться.

“Тому моделюємо різні ситуації і кожен із нас має бути підготовлений до цього”, – сказав мер.