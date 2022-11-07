Ядерна страшилка не спрацювала: Кремль знижує градус напруги
Ядерна жахачка Путіна не спрацювала
Високопоставлені кремлівські чиновники розпочали деескалацію своєї риторики щодо використання ядерної зброї в Україні.
Про це йдеться у щоденній доповіді Інституту вивчення війни (ISW).
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Зміна риторики вказує на те, що високопоставлені російські воєначальники та кремлівські чиновники, ймовірно, певною мірою усвідомлюють величезні витрати за незначну оперативну вигоду для Росії у разі застосування ядерної зброї проти України чи країн НАТО.
Кремль, ймовірно, приватно роз’яснив свою ядерну політику з метою деескалації відносин зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.
Зокрема, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван контактував з радником президента РФ Володимира Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, намагаючись знизити ризик застосування ядерної зброї.
Посол Росії у Великобританії Андрій Келін також зазначив 26 жовтня, що міністр оборони Росії Шойгу кілька разів дзвонив своїм колегам – як повідомляється, запевняючи їх, що Росія не зацікавлена у використанні ядерної зброї у війні проти України.
Китай міг також зіграти свою роль у тиску на Кремль. Голова КНР Сі Цзіньпін заявив 4 листопада, що «міжнародне співтовариство має… спільно протистояти застосуванню або загрозі застосування ядерної зброї, виступати за те, щоб ядерна зброя не застосовувалася і ядерні війни не велися, щоб запобігти ядерній кризі в Євразії». Міністр оборони Китаю Вей Фенхе, ймовірно, висловив цю думку Шойгу під час телефонної розмови 26 жовтня.
Аналітики ISW вважають, що Кремль може в майбутньому вдатися до риторики балансування на межі ядерної війни, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників чинити тиск на Україну для проведення переговорів.
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- 07.11.2022 08:24
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