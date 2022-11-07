Ядерна страшилка не спрацювала: Кремль знижує градус напруги

Ядерна страшилка не спрацювала: Кремль знижує градус напруги

Ядерна жахачка Путіна не спрацювала

Високопоставлені кремлівські чиновники розпочали деескалацію своєї риторики щодо використання ядерної зброї в Україні.

Про це йдеться у щоденній доповіді Інституту вивчення війни (ISW).

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Зміна риторики вказує на те, що високопоставлені російські воєначальники та кремлівські чиновники, ймовірно, певною мірою усвідомлюють величезні витрати за незначну оперативну вигоду для Росії у разі застосування ядерної зброї проти України чи країн НАТО.

Кремль, ймовірно, приватно роз’яснив свою ядерну політику з метою деескалації відносин зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Зокрема, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван контактував з радником президента РФ Володимира Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, намагаючись знизити ризик застосування ядерної зброї.

Посол Росії у Великобританії Андрій Келін також зазначив 26 жовтня, що міністр оборони Росії Шойгу кілька разів дзвонив своїм колегам – як повідомляється, запевняючи їх, що Росія не зацікавлена ​​у використанні ядерної зброї у війні проти України.

Китай міг також зіграти свою роль у тиску на Кремль. Голова КНР Сі Цзіньпін заявив 4 листопада, що «міжнародне співтовариство має… спільно протистояти застосуванню або загрозі застосування ядерної зброї, виступати за те, щоб ядерна зброя не застосовувалася і ядерні війни не велися, щоб запобігти ядерній кризі в Євразії». Міністр оборони Китаю Вей Фенхе, ймовірно, висловив цю думку Шойгу під час телефонної розмови 26 жовтня.

Аналітики ISW вважають, що Кремль може в майбутньому вдатися до риторики балансування на межі ядерної війни, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників чинити тиск на Україну для проведення переговорів.

  • 11
  • 07.11.2022 08:24
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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