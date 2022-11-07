Чекали під Босфором із лютого: Туреччина так і не пустила російські військові кораблі у Чорне море

Крейсер

Кораблі російського Тихоокеанського флоту з початку лютого чекали від турецької влади дозволу перетнути Босфор, щоб увійти до Чорного моря, але Анкара так і не дозволила їм цього зробити.

Про це повідомило ВВС. Зараз кораблі повертаються до Владивостоку.

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Кораблі, зокрема ракетний крейсер Тихоокеанського флоту «Варяг» та великий протичовновий корабель «Адмірал Трібуц», були помічені шипспоттерами в неділю, 6 листопада, у Сінгапурській протоці на шляху до місця свого базування у Владивостоці.

«Бачите літери «Z» і «V» на трубах? Це, як у старому анекдоті: «Не знадобилося». І все через Туреччину з її протоками. А чекали 9 місяців. Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли», – написав керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його даними, «Варяг» та «Адмірал Трибуц» стояли в Середземному морі з 2 лютого і готувалися до перекидання до Чорного моря, щоб атакувати українську територію.