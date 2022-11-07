Данілов розповів, що буде з переданими державі активами Укрнафти і Мотор Січі

Данілов підтвердив відчуження у власність держави активів стратегічних підприємств

Після завершення дії воєнного стану активи компаній "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта" можуть бути повернуті власникам або можливе відповідне відшкодування їхньої вартості.

Як повідомив Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

За його словами, активи цих компаній передано в управління Міністерства оборони.

«На виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача та у зв’язку з військовою необхідністю 6 листопада відбулось відчуження 5 підприємств: Мотор Січ, Запоріжтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України», – сказав Данілов.

Як повідомляли Vlasti, стратегічно важливі підприємства, які пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, переходять у власність держави.