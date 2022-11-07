Українців не існує, Європа мертва, війна неминуча: названі символи віри Путіна

Путін вважає себе великим ученим

Президент РФ Володимир Путін усвідомив себе реальним істориком, як і Сталін, а його псевдонаукові погляди переросли у віру.

Про головні символи хворбливої віри російського диктатора-маніяка в інтерв’ю каналу Ходорковський.live розповів політолог Володимир Пастухов

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За його словами, Путін вважає себе великим ученим, і з професійними істориками розмовляє як з учнями 1-го класу на поганому уроці історії у 1970-х роках.

«Перший символ віри, і це святе, що українці та росіяни – один народ», – зазначив політолог.

Але, за його словами, президент РФ сам собі суперечить.

“Він повторює абсолютно сталінську схему визначення народу: культура, мова, релігія, спільність проживання. Тут хочеться запитати, а що робити з язиком?”, – питає Пастухов.

Другий символ віри: Україна – це Антиросія. Третя установка – неминучість війни. Нібито вона все одно почалася б, але краще почати першими.

“Нарешті, Європа – мертва, колишні столиці світу вже не відіграють роль центрів світу. Це переконання чомусь ґрунтується на простій арифметиці: вплив країн та народів Путін зводить до кількості людей”, – резюмував експерт.