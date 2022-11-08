Кремль кличе Україну на переговори: росіяни кажуть про “добру волю”

Кремль кличе Україну на переговори: росіяни кажуть про “добру волю”

Кремль дуже хоче переговорів з Україною

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що у Росії немає жодних вимог для початку переговорів із Києвом.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

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«З нашого боку немає попередніх умов жодних, крім головної умови – щоб Україна проявила добру волю», – сказав Руденко.

Як повідомляли Vlasti, президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким зокрема унеможливлюється проведення переговорів із президентом Російської Федерації Путіним.

Адміністрація президента США Джо Байдена приватно попросила українського лідера Володимира Зеленського сигналізувати про відкритість до переговорів з Росією і відмовитися від своєї публічної відмови будь-що обговорювати з президентом РФ Володимиром Путіним.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи цілковито не відмовлялася від перемовин з Росією, але є певні умови.

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  • 08.11.2022 15:58
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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