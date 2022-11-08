Пiсля оголошення в Україні мобілізації комарів громадян попросили не знімати комах і не викладати в соцмережі
Резніков оголосив мобілізацію комарів
Українські військові підтримали жарт міністра оборони Олексія Резнікова щодо мобілізації комарів.
Зокрема в Оперативному командуванні “Південь” закликали українців не чіпати комарів, якщо вони з’являються в квартирах.
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“Якщо у вашій квартирі літають комарі – не чіпайте, не знімайте і не викладайте. Можливо, це військовий підрозділ на ротації”, – сказано в повідомленні.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков в своєму Twitter сповістив про оголошення часткової мобілізації комарів.
“В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 000 комарів. Проект має робочу назву “Москіти проти московитів”, – написав Резніков.
Як повідомляли Vlasti, у Раді безпеки ООН з ініціативи Росії пройшло кілька засідань, присвячених ситуації в Україні, які стосувалися сумнівних з погляду здорового глузду тем, зокрема про військові біолабораторії США та застосування бойових комарів.
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- 08.11.2022 16:57
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