Пiсля оголошення в Україні мобілізації комарів громадян попросили не знімати комах і не викладати в соцмережі

Резніков оголосив мобілізацію комарів

Українські військові підтримали жарт міністра оборони Олексія Резнікова щодо мобілізації комарів.

Зокрема в Оперативному командуванні “Південь” закликали українців не чіпати комарів, якщо вони з’являються в квартирах.

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“Якщо у вашій квартирі літають комарі – не чіпайте, не знімайте і не викладайте. Можливо, це військовий підрозділ на ротації”, – сказано в повідомленні.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков в своєму Twitter сповістив про оголошення часткової мобілізації комарів.

“В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 000 комарів. Проект має робочу назву “Москіти проти московитів”, – написав Резніков.

Як повідомляли Vlasti, у Раді безпеки ООН з ініціативи Росії пройшло кілька засідань, присвячених ситуації в Україні, які стосувалися сумнівних з погляду здорового глузду тем, зокрема про військові біолабораторії США та застосування бойових комарів.