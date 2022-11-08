Шойгу відвідав командний пункт угруповання російських військ в Україні
Шойгу заслухав доповідь Суровікіна
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав командний пункт об'єднаного угруповання російських військ в Україні.
Про це повідомили у Міноборони Росії.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Шойгу заслухала доповідь командувача угрупуванням Сергія Суровікіна щодо поточної обстановки, дій російських та українських військ.
Також окремо була доповідь з питань “забезпечення всіма видами забезпечення військовослужбовців, які прибули до складу угруповання». Мова йде про мобілізованих.
Також міністр вручив військовим державні нагороди.
- 11
- 08.11.2022 17:48
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: