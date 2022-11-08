Шойгу відвідав командний пункт угруповання російських військ в Україні

Шойгу заслухав доповідь Суровікіна

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав командний пункт об'єднаного угруповання російських військ в Україні.

Про це повідомили у Міноборони Росії.

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Шойгу заслухала доповідь командувача угрупуванням Сергія Суровікіна щодо поточної обстановки, дій російських та українських військ.

Також окремо була доповідь з питань “забезпечення всіма видами забезпечення військовослужбовців, які прибули до складу угруповання». Мова йде про мобілізованих.

Також міністр вручив військовим державні нагороди.

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