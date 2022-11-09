Патрушев прилетів до Ірану домовлятися про постачання ракет

Патрушев майже таємно прилетів в Іран

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув з візитом до Ірану для ймовірного обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Про візит Патрушева повідомило інформаційне агентство Nour, за даними якого його було запрошено секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані. Щодо цілей візиту агентство пише лише, що він прибув для обговорення російсько-іранської співпраці. Про поїздку Патрушева також написало державне інформагентство Irna.

Російські офіційні органи про візит Патрушева наразі не повідомляють.

Аналітики ISW вважають, що іранська Вища рада національної безпеки, ймовірно, оголосила про прибуття Патрушева до Ірану, щоб продемонструвати міжнародній (а не домашній) аудиторії поглиблення співпраці між Москвою та Тегераном, а також побічно дати зрозуміти, що високопоставлений російський чиновник звертається до Ірану за допомогою у зв’язку з подіями в Україні.

Нагадаємо, минулого тижня Іран був змушений визнати, що постачає Росії дрони-камікадзе, які армія РФ у тому числі застосовує для масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. При цьому в Тегерані запевняють, що цих безпілотників було поставлено ще до початку війни Росії з Україною.