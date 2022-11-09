Росія залишає Херсон: Шойгу наказав відводити війська

Приступайте до відведення військ, - сказав Шойгу Суровікіну

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що Росія перекидає окупантів на лівий берег Дніпра і залишає Херсон.

Про його доклад міністру оборони Сергію Шойгу повідомило пропагандистське видання «РИА Новости»

За його словами, доцільно організувати оборону по бар’єрному рубежу річки Дніпро, по лівому її берегу.

Він додав, що рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, але воно нібито збереже життя військових і боєздатність угруповання військ.

“Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з’єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра», – зазначив Суровікін.

Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону окупантів по рубежу річки Дніпро.

«Приступайте до відведення військ», – наказав він.