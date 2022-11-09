Не пристібнув пасок безпеки: в МВС прокоментували загибель Стремоусова в ДТП
На автівці Стремоусова взагалі не було пасок безпеки
В Міністерстві внутрішніх справ України відреагували на загибель в ДТП гауляйтера Херсона Кирила Стремоусова.
В заяві пресслужби МВС закликали водіїв дотримуватися правил безпеки дорожнього руху аби врятувати життя.
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“Нагадуємо водіям, що пристібнутий пасок безпеки значно знижує ймовірність травмування під час ДТП і може зберегти вам життя», – зазначили в МВС.
До повідомлення додали фото Стремоусова, де він сидить за кермом авто, а паски безпеки відсутні.
Нагадаємо, про смерть гауляйтера 9 листопада повідомили у так званій «пресслужбі адміністрації регіону».
Деякі російські Telegram-канали повыдомили, що він загинув у ДТП біля Генічеська.
Згодом гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо також заявив про смерть Стремоусова.
«Сьогодні загинув Кирило Стремоусов, він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП», – сказав Сальдо.
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- 09.11.2022 18:15
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