Не пристібнув пасок безпеки: в МВС прокоментували загибель Стремоусова в ДТП

На автівці Стремоусова взагалі не було пасок безпеки

В Міністерстві внутрішніх справ України відреагували на загибель в ДТП гауляйтера Херсона Кирила Стремоусова.

В заяві пресслужби МВС закликали водіїв дотримуватися правил безпеки дорожнього руху аби врятувати життя.

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“Нагадуємо водіям, що пристібнутий пасок безпеки значно знижує ймовірність травмування під час ДТП і може зберегти вам життя», – зазначили в МВС.

До повідомлення додали фото Стремоусова, де він сидить за кермом авто, а паски безпеки відсутні.

Нагадаємо, про смерть гауляйтера 9 листопада повідомили у так званій «пресслужбі адміністрації регіону».

Деякі російські Telegram-канали повыдомили, що він загинув у ДТП біля Генічеська.

Згодом гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо також заявив про смерть Стремоусова.

«Сьогодні загинув Кирило Стремоусов, він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП», – сказав Сальдо.