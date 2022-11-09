Путін не полетить на саміт G20: боїться, що всі його уникатимуть

Путін не полетить на саміт G20: боїться, що всі його уникатимуть

Путін не поїде на G20

Президент РФ Володимир Путін не візьме участь у саміті G20 в Індонезії, оскільки Кремль прагне захистити його від потенційної напруженості на високому рівні через його вторгнення до України.

Про це повідомило Bloomberg.

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Видання зазначило, що рішення Путіна дозволяє уникнути потенційних зіткнень з іншими світовими лідерами, включаючи президента США Джо Байдена, який назвав голову РФ військовим злочинцем.

Кремль також ризикував тим, що європейські лідери уникатимуть Путіна на саміті, який пройде 15-16 листопада на острові Балі Індонезії.

За інформацією видання, на саміт замість Путіна полетить голова МЗС РФ Сергій Лавров.

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  • 09.11.2022 18:37
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