Росія стягує резерви: у Зеленського не повірили у відвід військ РФ з Херсону

Подоляк прокоментував заяву РФ про відвід військ з Херсону

Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою, хоча і робить гучні заяви.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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“Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви”, – написав він у Twitter.

Також Подоляк додав, що Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви.

Як повідомляли Vlasti, новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що Росія перекидає окупантів на лівий берег Дніпра і залишає Херсон.