Громада та волонтери Бориспільського району продовжують допомагати ЗСУ та цивільним, – прокурор Микола Ульмер

Громада та волонтери Бориспільського району продовжують допомагати ЗСУ та цивільним, – прокурор Микола Ульмер
Громада та волонтери Бориспільського району Київської області продовжують активно допомагати військовим та цивільним, які зараз знаходяться у зоні бойових дій та терміново потребують допомоги

Про це журналістам повідомив міжрайонний прокурор Микола Ульмер, який разом з іншими волонтерами Київщини збирає та відправляє допомогу для ЗСУ та цивільним, передає Depo.ua.

«Наближення зими вносить свої запити від армії та цивільних до волонтерів.  Наприклад, переносні печі, «буржуйки» виготовляють бориспільські волонтери з команди «Help Village». Інші волонтери готують консерви, продукти харчування, збирають теплі речі, лагодять автомобілі. Постійно їздить кілька машин на передову у східному та південному напрямках. Волонтери бачать, як багато цивільних, що знаходяться близько до зони бойових дій та у нещодавно звільнених населених пунктах потребують допомоги, тому намагаються зробити все можливе», – говорить Микола Ульмер.

За його словами працюють волонтери на громадських засадах, у вільний від роботи час. Також запрошують до співпраці усіх, хто може долучитися фінансово або власною працею. Наразі налагоджена комунікація з різними підрозділами та бригадами ЗСУ,  в яких служать багато чоловіків та жінок з Борисполя та району, у тому числі з прокуратури та правоохоронних органів.

«Тримаємо комунікацію з родичами, колегами, друзями та знайомими, які боронять нашу землю на Донецькому, Луганському напрямку, на Херсонщині і у інших областях. Військовим як завжди треба і автомобілі, і деяке спеціальне спорядження, засоби зв’язку, генератори.  Але допомоги потребують не тільки військові, а й цивільні люди. На звільнених від загарбників територіях, залишилось багато людей поважного віку, інвалідів, самотніх, частково дієздатних. По «сарафанному радіо» вони знаходили наші контакти та просили допомоги. Допомогають як звичайні люди, так і багато підприємців. В області та районі активно працюють десятки волонтерських об’єднань. Вважаю, таку нашу діяльність треба продовжувати до остаточної перемоги», — розповідає Микола Ульмер.

Також прокурор зазначає, що правоохоронними органами та прокуратурою проводиться активна робота з виявлення та притягнення до відповідальності  псевдоволонтерів та шахраїв, а також осіб, що добровільно співпрацювали з російськими військовими під час окупації частини Київської області навесні цього року.

За словами Миколи Ульмера, нещодавно на Київщині, зокрема і у Бориспільському, Обухівському районах та у деяких інших районах області і регіонах України бізнесмени отримали листи, в яких начебто від імені органів влади шахраї наполегливо вимогали перерахувати кошти начебто на потреби військових, зокрема на придбання військової амуніції.

«Ці фейки та підробки розсилають шахраї. За останні місяців на Київщині декілька таких злочинних груп були затримані правоохоронними органами та притягнуті до кримінальної відповідальності прокуратурою. Усіх шахраїв, псевдоволонтерів і тих, хто наживається на наших військових та їхніх родичах, чекає суворе покарання згідно чинного законодавства. На жаль, такі випадки ще фіксуються. Тож нагадую, що допомога може бути виключно на добровільних засадах, а у разі підозр треба звертатися до правоохоронців та ретельно перевіряти благодійні фонди та волонтерів», – підкреслює Микола Ульмер.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 09.11.2022 18:52

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
18:52
Громада та волонтери Бориспільського району продовжують допомагати ЗСУ та цивільним, – прокурор Микола Ульмер
Україна
18:49
Росія стягує резерви: у Зеленського не повірили у відвід військ РФ з Херсону
Світ
18:37
Путін не полетить на саміт G20: боїться, що всі його уникатимуть
Україна
18:15
Не пристібнув пасок безпеки: в МВС прокоментували загибель Стремоусова в ДТП
Світ
17:44
Росія залишає Херсон: Шойгу наказав відводити війська
Україна
12:42
12 років тому не стало Ігоря Єніна – засновника Vlasti.net та інших медіа-проектів
Україна
11:46
Окупанти підірвали Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині
Світ
11:22
Посилення "яструбів" посіяло страх у путінській еліті: багато хто чекає на сталінські репресії
Світ
10:24
Угорщина заблокувала допомогу ЄС для України на 18 мільярдів євро
Україна
09:57
Росіяни масово позбавляються нерухомості в Криму: ціни впали
Світ
08:31
Патрушев прилетів до Ірану домовлятися про постачання ракет
Україна
07:51
Вночі окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе
Світ
07:06
Білорусь на кордоні з Україною створює підрозділи операторів ударних БпЛА
06:52
На півдні українські захисники вдарили по ворожих комплексах ППО та складах
Україна
19:23
Вугілля вдвічі більше, ніж потрібно: Шмигаль заявив про готовність до опалювального сезону

Головне

Україна
18:49
Росія стягує резерви: у Зеленського не повірили у відвід військ РФ з Херсону
Світ
18:37
Путін не полетить на саміт G20: боїться, що всі його уникатимуть
Україна
11:46
Окупанти підірвали Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині
Світ
11:22
Посилення «яструбів» посіяло страх у путінській еліті: багато хто чекає на сталінські репресії
Україна
09:57
Росіяни масово позбавляються нерухомості в Криму: ціни впали
Світ
08:31
Патрушев прилетів до Ірану домовлятися про постачання ракет
Україна
19:23
Вугілля вдвічі більше, ніж потрібно: Шмигаль заявив про готовність до опалювального сезону
Україна
18:42
Під Мелітополем партизани спалили штаб окупантів
Україна
06:54
Будівництво другої “Мрії”: розпочались конструкторські роботи
Україна
20:01
Жителів прикордонних сіл Чернігівщини закликали евакуюватись
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Громада та волонтери Бориспільського району продовжують допомагати ЗСУ та цивільним, – прокурор Микола Ульмер
Україна
09.11.2022 18:52
ТОР
Росія стягує резерви: у Зеленського не повірили у відвід військ РФ з Херсону
Україна
09.11.2022 18:49
ТОР
Путін не полетить на саміт G20: боїться, що всі його уникатимуть
Світ
09.11.2022 18:37

Популярне

ТОР
У Кремлі заговорили про негативний вплив Путіна на війну
08.11.2022 08:00
ТОР
Вірменія заявила про нежиттєздатність радянсько-російської військової школи
08.11.2022 09:04
ТОР
Патрушев прилетів до Ірану домовлятися про постачання ракет
09.11.2022 08:31

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com