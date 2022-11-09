Громада та волонтери Бориспільського району продовжують допомагати ЗСУ та цивільним, – прокурор Микола Ульмер

Громада та волонтери Бориспільського району Київської області продовжують активно допомагати військовим та цивільним, які зараз знаходяться у зоні бойових дій та терміново потребують допомоги

Про це журналістам повідомив міжрайонний прокурор Микола Ульмер, який разом з іншими волонтерами Київщини збирає та відправляє допомогу для ЗСУ та цивільним, передає Depo.ua.

«Наближення зими вносить свої запити від армії та цивільних до волонтерів. Наприклад, переносні печі, «буржуйки» виготовляють бориспільські волонтери з команди «Help Village». Інші волонтери готують консерви, продукти харчування, збирають теплі речі, лагодять автомобілі. Постійно їздить кілька машин на передову у східному та південному напрямках. Волонтери бачать, як багато цивільних, що знаходяться близько до зони бойових дій та у нещодавно звільнених населених пунктах потребують допомоги, тому намагаються зробити все можливе», – говорить Микола Ульмер.

За його словами працюють волонтери на громадських засадах, у вільний від роботи час. Також запрошують до співпраці усіх, хто може долучитися фінансово або власною працею. Наразі налагоджена комунікація з різними підрозділами та бригадами ЗСУ, в яких служать багато чоловіків та жінок з Борисполя та району, у тому числі з прокуратури та правоохоронних органів.

«Тримаємо комунікацію з родичами, колегами, друзями та знайомими, які боронять нашу землю на Донецькому, Луганському напрямку, на Херсонщині і у інших областях. Військовим як завжди треба і автомобілі, і деяке спеціальне спорядження, засоби зв’язку, генератори. Але допомоги потребують не тільки військові, а й цивільні люди. На звільнених від загарбників територіях, залишилось багато людей поважного віку, інвалідів, самотніх, частково дієздатних. По «сарафанному радіо» вони знаходили наші контакти та просили допомоги. Допомогають як звичайні люди, так і багато підприємців. В області та районі активно працюють десятки волонтерських об’єднань. Вважаю, таку нашу діяльність треба продовжувати до остаточної перемоги», — розповідає Микола Ульмер.

Також прокурор зазначає, що правоохоронними органами та прокуратурою проводиться активна робота з виявлення та притягнення до відповідальності псевдоволонтерів та шахраїв, а також осіб, що добровільно співпрацювали з російськими військовими під час окупації частини Київської області навесні цього року.

За словами Миколи Ульмера, нещодавно на Київщині, зокрема і у Бориспільському, Обухівському районах та у деяких інших районах області і регіонах України бізнесмени отримали листи, в яких начебто від імені органів влади шахраї наполегливо вимогали перерахувати кошти начебто на потреби військових, зокрема на придбання військової амуніції.

«Ці фейки та підробки розсилають шахраї. За останні місяців на Київщині декілька таких злочинних груп були затримані правоохоронними органами та притягнуті до кримінальної відповідальності прокуратурою. Усіх шахраїв, псевдоволонтерів і тих, хто наживається на наших військових та їхніх родичах, чекає суворе покарання згідно чинного законодавства. На жаль, такі випадки ще фіксуються. Тож нагадую, що допомога може бути виключно на добровільних засадах, а у разі підозр треба звертатися до правоохоронців та ретельно перевіряти благодійні фонди та волонтерів», – підкреслює Микола Ульмер.