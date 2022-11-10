Вони не розуміють, що дрони можуть скидати бомби, вони ідіоти, – бійці ЗСУ про російських мобіків

Вони не розуміють, що дрони можуть скидати бомби, вони ідіоти, – бійці ЗСУ про російських мобіків

На Миколаївський напрямок росіяни перекинули близько 800 мобіків

Українські військові наголошують на дуже низькому рівні підготовки російських мобілізованих, яких відправили на миколаївський напрямок.

Про це написала The Guardian. Журналісти видання поспілкувалися з українськими захисниками біля Снігурівки.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За їхніми словами, на миколаївський фронт Росія надіслала близько 800 мобілізованих.

Українські офіцери описують цих новобранців як непідготовлених, неосвічених та легко вбиваних.

«Це гарматне м’ясо. Один із них пішов у туалет посеред ночі, використовуючи ліхтарик. Ми визначили їхню танкову позицію і знищили її», — сказав представник 63 ОМБр лейтенант Олег Зелінський.

«Вони намагаються збивати наші безпілотники автоматичною зброєю. Вони не розуміють, що безпілотники можуть скидати бомби. Вони ідіоти», – продовжив він.

  • 6
  • 10.11.2022 09:26
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
09:36
Російські держканали та головні пропагандисти приховали здачу Херсона
Україна
09:26
Вони не розуміють, що дрони можуть скидати бомби, вони ідіоти, - бійці ЗСУ про російських мобіків
Світ
08:39
Військова перемога є малоймовірною, відкривається вікно можливостей для переговорів, - Пентагон
Україна
07:39
Відхід Росії з Херсону не стане пасткою для ЗСУ, - ISW
Світ
07:03
Великі проблеми: Байден прокоментував заяву Москви про відступ з Херсону
Світ
20:13
Пригожин, Кадиров і Симоньян несподівано підтримали виведення військ із Херсона
Україна
19:26
Во львовской гостинице олигарха Козловского Emily Resort тайно фотографируют VIP-гостей и чиновников
Україна
18:52
Громада та волонтери Бориспільського району продовжують допомагати ЗСУ та цивільним, – прокурор Микола Ульмер
Україна
18:49
Росія стягує резерви: у Зеленського не повірили у відвід військ РФ з Херсону
Світ
18:37
Путін не полетить на саміт G20: боїться, що всі його уникатимуть
Україна
18:15
Не пристібнув пасок безпеки: в МВС прокоментували загибель Стремоусова в ДТП
Світ
17:44
Росія залишає Херсон: Шойгу наказав відводити війська
Україна
12:42
12 років тому не стало Ігоря Єніна – засновника Vlasti.net та інших медіа-проектів
Україна
11:46
Окупанти підірвали Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині
Світ
11:22
Посилення "яструбів" посіяло страх у путінській еліті: багато хто чекає на сталінські репресії

Головне

Світ
08:39
Військова перемога є малоймовірною, відкривається вікно можливостей для переговорів, – Пентагон
Світ
07:03
Великі проблеми: Байден прокоментував заяву Москви про відступ з Херсону
Україна
18:49
Росія стягує резерви: у Зеленського не повірили у відвід військ РФ з Херсону
Світ
18:37
Путін не полетить на саміт G20: боїться, що всі його уникатимуть
Україна
11:46
Окупанти підірвали Дар’ївський міст через Інгулець на Херсонщині
Світ
11:22
Посилення «яструбів» посіяло страх у путінській еліті: багато хто чекає на сталінські репресії
Україна
09:57
Росіяни масово позбавляються нерухомості в Криму: ціни впали
Світ
08:31
Патрушев прилетів до Ірану домовлятися про постачання ракет
Україна
19:23
Вугілля вдвічі більше, ніж потрібно: Шмигаль заявив про готовність до опалювального сезону
Україна
18:42
Під Мелітополем партизани спалили штаб окупантів
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Російські держканали та головні пропагандисти приховали здачу Херсона
Світ
10.11.2022 09:36
ТОР
Вони не розуміють, що дрони можуть скидати бомби, вони ідіоти, – бійці ЗСУ про російських мобіків
Україна
10.11.2022 09:26
ТОР
Військова перемога є малоймовірною, відкривається вікно можливостей для переговорів, – Пентагон
Світ
10.11.2022 08:39

Популярне

ТОР
Во львовской гостинице олигарха Козловского Emily Resort тайно фотографируют VIP-гостей и чиновников
09.11.2022 19:26
ТОР
Патрушев прилетів до Ірану домовлятися про постачання ракет
09.11.2022 08:31
ТОР
Кремль кличе Україну на переговори: росіяни кажуть про “добру волю”
08.11.2022 15:58

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com