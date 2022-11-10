Вони не розуміють, що дрони можуть скидати бомби, вони ідіоти, – бійці ЗСУ про російських мобіків

На Миколаївський напрямок росіяни перекинули близько 800 мобіків

Українські військові наголошують на дуже низькому рівні підготовки російських мобілізованих, яких відправили на миколаївський напрямок.

Про це написала The Guardian. Журналісти видання поспілкувалися з українськими захисниками біля Снігурівки.

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За їхніми словами, на миколаївський фронт Росія надіслала близько 800 мобілізованих.

Українські офіцери описують цих новобранців як непідготовлених, неосвічених та легко вбиваних.

«Це гарматне м’ясо. Один із них пішов у туалет посеред ночі, використовуючи ліхтарик. Ми визначили їхню танкову позицію і знищили її», — сказав представник 63 ОМБр лейтенант Олег Зелінський.

«Вони намагаються збивати наші безпілотники автоматичною зброєю. Вони не розуміють, що безпілотники можуть скидати бомби. Вони ідіоти», – продовжив він.