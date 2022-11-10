Російські держканали та головні пропагандисти приховали здачу Херсона

Російські ЗМІ промовчали про наказ Шойгу щодо відступу з Херсону

Російські державні телеканали приховали від глядачів факт здачі Херсона та назвали виведення військ «перегрупуванням».

Про це пише The Moscow Times.

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На Першому каналі подію назвали «перегрупуванням військ». На «Росії 1» повідомили, що командувач спецоперації Сергій Суровікін виступив із доповіддю, але її зміст не розкрили. На НТВ ведучий повідомив про «тривожну ситуацію в районі Херсона», яка «вимагає швидких і непростих рішень, зокрема, маневрів щодо перекидання російських підрозділів».

Російські пропагандисти також мовчали або всіляко виправдовували рішення генералів.

Так, у Telegram-каналі пропагандиста Володимира Соловйова після публікації відео з доповіддю Суровікіна з’явився репост із розкладом забігів у Москві.

Потім він приєднався до виправдання відступу та процитував секретаря генради «Єдиної Росії» Андрія Турчака, засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина та голову Чечні Рамзана Кадирова, які схвалили рішення командування.

Цікаво, що в той час, коли міністр оборони Сергій Шойгу віддавав наказ про відступ, президент РФ Володимир Путін зустрічався з головою Федерального медико-біологічного агентства Веронікою Скворцовою, а потім брав участь в урочистому заході та нагородженні співробітників відомства, де його назвали «збирачем російських земель».