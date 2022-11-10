Росіяни планують зробити Херсон “містом смерті”

Росіяни перетворюють Херсон на "місто смерті"

Російські окупанти масовано мінують Херсон і готуються обстрілювати його з лівого берега Дніпра з артилерії.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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“Рф хоче зробити Херсон містом смерті. Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили свідків, залишили руїни, пішли”, — написав він у Twitter.

Як повідомляли Vlasti, новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що Росія перекидає окупантів на лівий берег Дніпра і залишає Херсон.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою, хоча і робить гучні заяви.