ЗСУ звільнили за минулу добу 12 населених пунктів на півдні України, – Залужний

Залужний розповів про просування ЗСУ на півдні

За так званим «жестом доброї волі» окупантів – заявою про відхід з Херсону – стоять значні зусилля українських військових.

Про це написав у Twitter головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Як противник відступив від Києва та Харківщини, залишив острів Зміїний, так і ймовірний відхід від Херсона є результатом наших активних дій», – зазначив він.

Також Залужний додав, що на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування українських військ у глибину оборони супротивника становить до 36,5 км.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км, відновлено контроль за 41 населеним пунктом.

Вчора, 9 листопада, на напрямі Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулися на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв. км території.

Крім того, вчора на напрямі Первомайську-Херсон ЗСУ просунулися на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі становила 157 кв км.

“Безпосередньо на Херсонському напрямку ми зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогові іншого виходу, ніж вдатися до втечі”, – резюмував Залужний.

Як повідомляли Vlasti, новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що Росія перекидає окупантів на лівий берег Дніпра і залишає Херсон.