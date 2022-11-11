Росіяни обстріляли ракетами житлову п’ятиповерхівку у Миколаєві: є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли ракетами житлову п’ятиповерхівку у Миколаєві: є загиблі та поранені

Вночі окупанти вдарили ракетами по житловому будинку

Вночі 11 листопада, близько 03:00, російські окупанти обстріляли Миколаїв імовірно ракетами С-300.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

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За його словами, росіяни вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку, де мирно спали люди.

Руйнування з 5-го по 1-й поверх.

Поки що відомо про двох загиблих та двох поранених. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Руйнування з 5 по 1 поверх

Руйнування з 5 по 1 поверх

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи

  • 38
  • 11.11.2022 07:45
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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