Росіяни обстріляли ракетами житлову п’ятиповерхівку у Миколаєві: є загиблі та поранені
Вночі окупанти вдарили ракетами по житловому будинку
Вночі 11 листопада, близько 03:00, російські окупанти обстріляли Миколаїв імовірно ракетами С-300.
Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.
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За його словами, росіяни вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку, де мирно спали люди.
Руйнування з 5-го по 1-й поверх.
Поки що відомо про двох загиблих та двох поранених. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
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- 11.11.2022 07:45
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