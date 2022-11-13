Єнота та інших тварин із зоопарку Херсона вкрало російське військове командування: їх вивезли до Криму

Єнота та інших тварин із зоопарку Херсона вкрало російське військове командування: їх вивезли до Криму
Російські військові за участю директора кримського зоопарку "Тайган" Олега Зубкова вкрали не лише єнота, а й усіх тварин із зоопарку Херсона.

Про це повідомив голова громадської організації UAnimals Олександр Тодорчук.

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За його словами, тварин із зоопарку Херсона викрало російське військове командування. І у вивезенні тварин брав участь також директор кримського зоопарку «Тайган» Олег Зубков.

Розпорядження вивезти тварин надав гауляйтер Володимир Сальдо ще 5 листопада.

«Варто уточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь поганий солдат, а саме російське командування. До Криму вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами та вовка до ослика та білок», – повідомив Тодорчук.

Вже відомо, що тварин нібито «евакуювали» до Криму і зараз вони перебувають у зоопарку «Тайган». Їх розмістили у великих вольєрах, на карантині.

При цьому російські ЗМІ стверджують, що окупанти нібито «врятували тварин».

Крім того, Зубков похвалився відео, на якому знято, як він особисто краде єнотів. Тварини при цьому відчайдушно чинили опір.

Загалом було викрадено 2 вовчиці, ламу, ослицю, 7 єнотів, павичів, цесарок та фазанів.

В Україні запропонували окупантам обміняти вкраденого єнота на 10 полонених мобиків. Зокрема, таку пропозицію озвучив речник Одеської ОВА Олег Братчук.

Як повідомляли Vlasti, після інформації про те, що окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку, мережа вибухнула жартами та мемами.

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  • 13.11.2022 17:22
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