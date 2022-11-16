Медведєв передрік наближення світової війни після падіння ракети в Польщі

Медведєв прокоментував падіння ракети у Польщі

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що падіння ракети в межах кордонів Польщі свідчить про те, що Захід наближається до світової війни.

Своє «пророцтво» експрезидент Росії виклав у Twitter.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Історія з українським «ракетним ударом» по польській фермі доводить лише одне: Захід своєю гібридною війною з Росією підвищує ймовірність початку війни світової», – написав він.

Росія заперечує, що має якесь відношення до ракети, яка впала у східній Польщі у вівторок і вбила двох людей, приблизно в той же час, коли Москва розпочала свою найбільшу з початку війни хвилю ракетних ударів по українських містах.

Цей удар став першим випадком, коли країна НАТО отримала прямий удар з часу вторгнення Росії в Україну. Невідомо, хто випустив ракету, і звідки саме її було запущено, хоча МЗС Польщі назвало її «ракетою російського виробництва».

Як повідомляли Vlasti, президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом США Джо Байденом через падіння російської ракети недалеко від кордону з Україною.

Світові лідери, які зібралися на саміті G20 на Балі, провели екстрену зустріч після того, як дві людини в Польщі загинули через падіння російської ракети.