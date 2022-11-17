Руйнування енергетичної інфраструктури України близьке до критичної точки, – Єврокомісія

Руйнування енергетичної інфраструктури України близьке до критичної точки, – Єврокомісія
Руйнування енергетичної інфраструктури України внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Росії наближається до критичної точки.

Про це заявив Європейський комісар із кризового менеджменту Янез Ленарчич.

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При цьому він зазначив, що Євросоюз працює безперебійно, щоби підтримувати Україну.

Ленарчич також наголосив, що напередодні зими ключовим пріоритетом гуманітарних операцій ЄС є збільшення допомоги у підготовці до холодів.

“ЄС працює цілодобово, щоб допомогти підтримувати електропостачання в Україні. Через Механізм цивільного захисту ЄС ми постачаємо в Україну електрогенератори та життєво важливе енергетичне обладнання”, – розповів єврокомісар.

Останній пакет підтримка надходить Україні від Бельгії, Фінляндії, Німеччини, Словаччини, Люксембургу та Швеції.

Він включає обладнання для енергопостачання, предмети укриття, предмети першої допомоги, захисний одяг, протипожежне обладнання, водовози та автобуси.

Як повідомляли Vlasti, через масштабні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, які завдала Росія 15 та 17 листопад, в Україні можуть ввести відключення на кілька днів і запровадити “планові включення”.

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  • 17.11.2022 17:35
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