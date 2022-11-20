Медведєв назвав Київ російським містом і зажадав його «повернути»

Медведєв назвав Київ російським містом і зажадав його «повернути»

Медведєв бачив чергову порцію добірної нісенітниці

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив про необхідність "повернути" Київ, назвавши його російським містом.

Чергову порцію одкровень Медведєв видав у Telegram.

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“Тут різні таргани, які розплодилися у київському інсектарії, постійно загрожують «повернути Крим». Ну цілі зрозумілі: підбадьорити ручних комах навколо і показати господареві інсектарію, що вони ще дуже здатні на тарганові бігу за шматком їжі”, – написав він.

Далі він пояснив, що і як, на його думку, треба “повертати”.

Медведєв назвав Київ столицею Стародавньої Русі, «великим малоросійським містом у складі Російської імперії» та «республіканською столицею у складі СРСР».

«І нарешті, Київ – просто російське місто, в якому завжди думали і говорили російською», – резюмував експрезидент РФ.

Як повідомляли Vlasti, заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що падіння ракети в межах кордонів Польщі свідчить про те, що Захід наближається до світової війни.

  • 20
  • 20.11.2022 13:34
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