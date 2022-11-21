В Казахстані відбулись вибори президента: попередні офіційні результати

В Казахстані відбулись вибори президента: попередні офіційні результати

В Казахстані відбулись позачергові вибори президента

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перемагає на виборах з великим відривом.

Про це повідомляє Tengrinews.kz з посиланням на інформацію ЦВК про попередні підсумки голосування на виборах президента країни.

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Голова ЦВК Нурлан Абдиров повідомив, що у голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб, або 69,44 % від загальної кількості виборців.

«За попередніми підсумками кандидати набрали: Каракат Абден — 2,60%; Нурлан Ауесбаєв — 2,22 відсотка; Жигулі Дайрабаєв — 3,4%; Мейрам Кажикен — 2,53%; Касим-Жомарт Токаєв — 81,31%; Салтанат Турсинбекова — 2,12% голосів», — повідомив Абдиров.

Нагадаємо, ініціював проведення дострокових виборів сам Токаєв, запропонувавши нові правила – президент обирається на сім років без права балотуватись на другий термін.

Як повідомляли Vlasti, у Казахстані 20 листопада пройшли дострокові вибори президента країни, які пройдуть за новими правилами, і ініційовані чинним главою держави Касим-Жомарт Токаєвим.

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  • 21.11.2022 09:55
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