В Україні можуть заборонити російську православну церкву

Російська православна церква загрожує безпеці України

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону діяльності Російської православної церкви на території України.

Про це повідомила народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріз.

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За її словами, законом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

Метою законопроєкту депутатка назвала запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму.

“Діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській Православній Церкві та Українській державі. Звільнення України від РПЦ це ще один крок до вільної та незалежної України!” – наголосила Фриз.

Як повідомляли Vlasti, СБУ знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та “сумнівних” громадян РФ під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП).