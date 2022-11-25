Ексчиновник міноборони РФ, який відповідав за постачання військ, отримав 5 років ув’язнення
Полковник попався, коли спробував звільнитися з міноборони в березні
Московський гарнізонний військовий суд засудив колишнього заступника голови управління департаменту Міноборони РФ із забезпечення держоборонзамовлення Леоніда Харламова до п'яти років колонії суворого режиму.
Про це повідомило РБК.
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Харламова визнали винним у отриманні великих хабарів.
Підсудного позбавили звання полковника, а конфісковані у нього 3,9 млн. руб. та майно на суму 2,3 млн руб. забрали на користь держави.
Харламова затримали після того, як у березні він вирішив звільнитися з Міноборони у зв’язку із закінченням терміну служби за контрактом. Кримінальну справу було заведено у липні.
За версією слідства, він з липня 2019 року до березня 2022-го отримував хабарі від гендиректора одного з російських підприємств за «загальне заступництво» та забезпечення його фірми держзамовленнями.
Загалом колишній полковник отримав 6,5 млн. руб.
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- 25.11.2022 11:35
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