Його мету досягнуто: Путін пояснив матері загиблого смерть її сина

Путін пояснив матерям солдат, через що загибли їхні діти

Президент Росії Володимир Путін виправдав загибель російських солдатів на війні перед їхніми матерями наявністю мети у їхньому житті.

Путін заговорив про смерть на зустрічі із “солдатськими матерями”.

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“Ми всі смертні, ми всі під Господом і ми колись з цього світу всі підемо. Це неминуче”, – сказав він.

На думку Путіна, через це головне питання в тому, як людина жила.

“Адже деякі живуть чи не живуть, незрозуміло. І як підуть від горілки чи ще чогось. А потім пішли та жили чи не жили, непомітно. А ваш син жив. І його мету досягнуто. Це означає, що він із життя не дарма пішов”, – пояснив він.

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Як повідомляли Vlasti, про проблеми військових на війні з Україною Володимиру Путіну розповідали не реальні солдатські матері, а чиновниці та прихильники війни, насамперед із Москви.