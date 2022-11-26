Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка

Раптова смерть Макея: глава МЗС Білорусі міг брати участь у змові проти Лукашенка

Макей був зв'язком Лукашенка з Заходом

У Білорусі у віці 64 років помер глава МЗС республіки Володимир Макей, за непідтвердженими даними, його смерть могла бути насильницькою.

Про це повідомило GuildHall.

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За словами прес-секретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза, смерті Макея нічого не віщувало, ще вчора він обговорював робочі плани на тиждень.

На посаді глави зовнішньополітичного відомства Макей перебував із серпня 2012 року.

За ним закріпився статус основного каналу спілкування самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із Заходом. У квітні цього року міністр говорив про бажання Білорусі поновити переговори з Євросоюзом.

Крім того, у Макея були особливо тісні зв’язки з австрійською елітою та розвідкою. Також білоруський міністр періодично виконував делікатні доручення Кремля та вважався майстром інтриг.

Коли у 2020 році після президентських виборів Білорусь охопили протести, Макей заявив, що всі незгодні з режимом співробітники мають залишити МЗС. При цьому в мережі писали, що лідерка опозиційного руху Світлана Тихановська — його особистий політичний проект.

За інформацією видання, в мережі поширюються поки що нічим не підтверджені чутки, що Макея могли отруїти як можливого конкурента Лукашенка і учасника змови, що готувалася.

Також підозріло, що Макей раптово помер саме тоді, коли в ЗМІ просочилася інформація про те, що російське ГРУ нібито готує замах на Лукашенка.

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  • 26.11.2022 18:29
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